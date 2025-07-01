Между Азербайджаном и Узбекистаном подписан ряд документов - ФОТО

На мероприятии, прошедшем в Министерстве экономики, подписаны документы о сотрудничестве с Узбекистаном в сферах промышленности, строительства, производства и усовершенствования инфраструктуры.

В рамках встречи с представителями узбекского бизнеса, посетившими Азербайджан, подписан ряд документов, направленных на диверсификацию экономического партнерства. В этой связи в мероприятии, состоявшемся в Министерстве экономики, приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, а также представители деловых кругов обеих стран.

На мероприятии были подписаны документы о сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и компаниями «Matanat A» и «TuranAz». Документы предусматривают проекты производство сухих строительных смесей и гипсокартона и строительства жилых домов в городе Наманган (Узбекистан).

Кроме того, между деловыми кругами Азербайджана и Узбекистана подписаны документы по производству молочной продукции. Документы подписаны между компаниями «Panamilk» и «Atena», «Jizzax Organic» и «Milla Dairy».

На мероприятии также подписаны документы о партнерстве между узбекской компанией «Havas Holding» и азербайджанской компанией «RJ CHEMICAL CO» по производству и реализации товаров бытовой химии, а также о сотрудничестве между узбекской Ассоциацией «Узэлтехсаноат» и азербайджанской компанией «STP Global Cable» по проекту производства высоковольтного кабеля.

Реализация данных документов, включающих организацию совместной деятельности в таких сферах, как промышленность, строительство, производство, усовершенствование инфраструктуры, будет стимулировать сотрудничество и торгово-экономические связи между субъектами бизнеса.