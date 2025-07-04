В Баку женщина избила бывшего мужа вилой

В Баку разведенная женщина избила бывшего мужа за неуплату алиментов.

Как передает 1news.az, по информации Oxu.Az, инцидент произошел во дворе одного из частных домов в поселке Зиря Хазарского района столицы. Расим и Натига поженились в 2006 году и некоторое время жили нормальной жизнью, но затем между ними стали часто возникать споры. В итоге в 2020 году пара решила развестись. Хотя они развелись через суд, судья постановил, чтобы они продолжали жить в одном доме.

После развода между бывшими супругами снова возникали споры из-за алиментов.

В последний раз ссора закончилась тем, что Расим получил травмы. Утром, когда Расим собирался отвести младшего сына к парикмахеру, Натига снова поссорилась с Расимом и потребовала от него алименты.

В результате Натига схватила во дворе вилу (орудие для сбора травы) и напала на Расима. Она нанесла Расиму травмы в область головы и спины.

На место происшествия прибыла полиция, начато расследование. По факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Однако в ходе судебного следствия стороны примирились, в связи с чем дело было прекращено, и женщина освобождена от ответственности.