В Туркменистане открыли дорогу до границы с Казахстаном в рамках «Север – Юг»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов открыл новую дорогу от города Туркменбаши на побережье Каспийского моря до автомобильной границы с Казахстаном.

Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

«В минувшем году был заложен фундамент автомобильной дороги Туркменбаши — Гарабогаз — граница Казахстана. И вот сегодня мы вводим в эксплуатацию ее 44-километровый участок — Гарабогаз (Кара-Богаз-Гол) — приграничная зона. Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг, станет ключевым звеном международно значимых транспортных маршрутов», — приводит слова президента газета.

Также глава государства принял участие в закладке автомобильной магистрали Ашхабад — Дашогуз, которая также призвана стать звеном МТК Север — Юг. Ее протяженность составит 550 км.

«Сегодня мы даем старт строительству автомобильной магистрали Ашхабад — Дашогуз, призванной стать ключевым звеном перспективного транспортного коридора по маршруту Север — Юг. Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно повысить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами», — сказал Бердымухамедов.

Соглашение о создании МТК Север — Юг подписали Россия, Индия и Иран в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта — обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

Источник: ТАСС