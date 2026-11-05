«Сабах» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, уступив «Викингу» со счётом 1:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Азербайджанский «Сабах» потерпел поражение от норвежского «Викинга» со счётом 1:4 в выездном матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча прошла на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере. Счёт на 11-й минуте открыл Орфе Мбина после передачи Умарали Рахмоналиева.
На 27-й минуте Эрик Ботхейм с передачи Кристоффера Хаугена восстановил равновесие.
На 69-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Сабаха» после попадания мяча в руку Акиму Зедадке. Вратарь азербайджанской команды Стас Покатилов отразил удар Златко Трипича, однако футболист отправил мяч в сетку после отскока и вывел «Викинг» вперёд.
На 76-й минуте защитник «Сабаха» Эйден Маккарти после проверки VAR получил прямую красную карточку и покинул поле.
На 81-й минуте Хенрик Фалькнер после передачи Трипича увеличил преимущество хозяев. В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Ботхейм оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:1.
Таким образом, «Сабах» потерпел третье поражение в четырёх матчах общего этапа Лиги чемпионов и остался с тремя очками.
01:54
На 90+4-й минуте Эрик Ботхейм оформил дубль, отправив четвёртый мяч в ворота «Сабаха».
Счёт стал 4:1 в пользу норвежской команды.
01:41
На 81-й минуте матча Хенрик Фалькнер после передачи Златко Трипича отправил мяч в ворота «Сабаха», увеличив преимущество норвежской команды — 3:1.
01:30
На 69-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота «Сабаха» после того, как мяч попал в руку футболисту азербайджанской команды Акиму Зедадке.
«Викинг» реализовал 11-метровый удар и повёл в счёте — 2:1.
01:10
В Ставангере начался второй тайм матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между норвежским «Викингом» и азербайджанским «Сабахом».
После первой половины встречи счёт равный — 1:1.
00:51
Первый тайм матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между норвежским «Викингом» и азербайджанским «Сабахом» завершился вничью — 1:1.
Счёт на 11-й минуте открыл нападающий «Сабаха» Орфе Мбина. На 27-й минуте футболист «Викинга» Эрик Ботхейм восстановил равновесие.
00:29
Нападающий «Викинга» Эрик Ботхейм на 27-й минуте после передачи Кристоффера Хаугена сравнял счёт в матче с «Сабахом» — 1:1.
00:19
Нападающий «Сабаха» Орфе Мбина открыл счёт в выездном матче против «Викинга» на 11-й минуте встречи — 1:0 в пользу нашей команды.
00:02
Стартовал матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между норвежским «Викингом» и азербайджанским «Сабахом».
Встреча проходит на стадионе «Люсе Арена» в норвежском городе Ставангер.
Команды вышли на поле в следующих составах:
«Викинг»: Арильд Эстбе, Джанни Стенснесс, Хенрик Фалькенер, Хенрик Хеггхейм, Херман Хеуген, Тобиас Мои, Кристофер Аскильдсен, Симен Квия-Эгеског, Хенрик-Рервик Бьордаль, Златко Трипич, Эрик Ботхейм.
Главные тренеры: Бьярте Орсхейм и Мортен Йенсен.
«Сабах»: Стас Покатилов, Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Абдула Хайбулаев, Кристиан Нвачукву, Велько Симич, Джой-Лэнс Миккельс.
Главный тренер: Валдас Дамбраускас.