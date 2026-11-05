Попытки объявить Трампу импичмент потерпят провал, заявили в Белом доме

Администрация президента США опубликовала заявление, в котором настаивает, что все попытки демократов в последующие два года нахождения американского президента Дональда Трампа у власти помешать ему осуществить задуманное потерпят неудачу.

"Радикальные левые, фейковые новости и профессиональные паникеры написали некролог президенту Трампу, они были неправы. Они будут неправы снова", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что в последующие два года президентства Трампа демократы попытаются "обратить вспять" все, что сделал нынешний президент, и "потерпят неудачу".

В администрации добавили, что также провалятся очередные попытки демократов объявить Трампу импичмент.

"Попытки объявить ему импичмент, свернуть его планы или свести на нет достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых, - провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу", - заключили в Белом доме.

Источник: Интерфакс