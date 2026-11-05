Еврокомиссия заявила, что Украина отстает от Молдовы на пути в ЕС

Европейская комиссия сообщила, что Украина отстает от Молдовы на пути к членству в Евросоюзе из-за недостаточного прогресса в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Financial Times.

Обе страны подали заявки на вступление в блок в 2022 году и с тех пор двигались в тандеме.

Однако в отчете ЕК о расширении отмечается, что у Кишинева есть шансы завершить переговоры о членстве к началу 2028 года. Киеву же понадобится еще один год и существенное ускорение темпов реформ.

Комиссия высоко оценила усилия Украины в сложных обстоятельствах, но отметила необходимость продемонстрировать значительный прогресс в борьбе с коррупцией.

Для помощи Киеву Брюссель создал специальную рабочую группу по ускорению реформ верховенства права. Также было отмечено ускорение «импульса реформ» благодаря принятию парламентом законопроектов по разблокированию финансовой поддержки ЕС.

Источник: РБК Украина