Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле в центре Берлина

Заместитель премьер-министра Баварии, министр экономики и лидер партии «Свободные избиратели» (Freie Wähler) Хуберт Айвангер умер в возрасте 55 лет.

Его тело обнаружили 4 ноября в отеле в столице Германии, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве Баварии и берлинской полиции.

По данным газеты, в тот же день в Берлине открыли столичное представительство партии «Свободные избиратели». Айвангер должен был присутствовать на мероприятии, однако не приехал из-за плохого самочувствия. Он остался в отеле Neuer Fritz в районе Митте, где позднее его и нашли мертвым.

О причинах смерти политика пока не сообщается. Его семья уже проинформирована о случившемся.

Источник: РБК