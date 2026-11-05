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Внимание водителям: на 15 ключевых участках Баку осложнено движение

Редакция 1news08:35 - Сегодня
Внимание водителям: на 15 ключевых участках Баку осложнено движение

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

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