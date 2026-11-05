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Axios: военные проекты Трампа оказались под угрозой после победы демократов

Редакция 1news08:40 - Сегодня
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Axios: военные проекты Трампа оказались под угрозой после победы демократов

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США может сделать затруднительным финансирование оборонных проектов американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на аналитиков.

"Проекты под "брендом" Трампа мертвы. "Золотой купол", "Золотой флот" и другие знаковые инициативы будут свернуты", — цитирует портал записку исследовательской группы TD Cowen.

Как отмечается, эксперты сходятся во мнении, что перспективы одобрения оборонного бюджета в размере $1,5 трлн после победы демократов маловероятны.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.

Источник: ТАСС

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