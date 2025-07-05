Шейх-уль-ислам: Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура

Азербайджан стал инициатором уникальной традиции сдачи крови в день Ашура, заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, в разное время отдельные группы пытались создавать проблемы на религиозной почве и использовать понятие Ашура в своих целях. «Были и внешние силы, влиявшие на отдельных верующих.

В результате происходили случаи злоупотребления значением Ашуры. Поэтому мы выдвинули инициативу, не имеющую аналогов в мире. Теперь акция сдачи крови в день Ашура стала доброй традицией», - отметил Пашазаде.

Источник: Report