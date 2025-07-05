Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала информацию о прогнозе погоды на 6 июля.

Как сообщили в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня местами возможны прерывистые дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура воздуха ночью 19-22°, днем - 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба ниже нормы. Относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Временами усиливающийся на пляжах Абшерона северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура морской воды составит 20-21° на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба), 21-22° - на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово).

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах интенсивные, с градом. Ночью и утром в некторых местах ожидается туман. Местами временами усилится западный ветер. Температура воздуха ночью 19-22°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 12-17° тепла.