Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

Военнослужащие из Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в совместных летно-тактических учениях ВВС двух стран «Тарлан - 2025», сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

В N-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.

Отметим, что учения, запланированные на 8-10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов, а также на взаимный обмен опытом.