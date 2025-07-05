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Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

First News Media16:20 - Сегодня
Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

Военнослужащие из Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в совместных летно-тактических учениях ВВС двух стран «Тарлан - 2025», сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

В N-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.

Отметим, что учения, запланированные на 8-10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов, а также на взаимный обмен опытом.

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