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Посольство США опровергло фейковое сообщение о «немедленном выезде» граждан из Азербайджана

First News Media20:05 - Сегодня
Посольство США опровергло фейковое сообщение о «немедленном выезде» граждан из Азербайджана

Посольство США в Азербайджане опровергло фейк о якобы призыве американских граждан немедленно покинуть страну, сообщает Trend.

«Возможно, вы видели фейковое “срочное сообщение”, распространённое дезинформационными сайтами. Несмотря на то, что понятно, что эта информация ложная, подобные публикации являются важным уроком для выявления дезинформации», – говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что для получения точной и достоверной информации необходимо обращаться только к официальным источникам. «При наличии важных сообщений эти источники обновляются регулярно», – отметили в ведомстве.

Как отметили в посольстве, на сегодняшний день уровень рекомендации по путешествиям в Азербайджан остаётся на втором уровне, который идентичен рекомендациям для таких стран, как Италия и Испания.

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