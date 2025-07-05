Хирург: Операция на мозге длилась 32 часа, ни одно требование медпротокола не нарушено

Нейрохирург Парвин Мирзалиев заявил, что во время 32-часовой операции не было нарушено ни одно требование медицинского протокола.

Как сообщает Report, хирург, комментируя замечания о том, что «согласно международным медицинским протоколам, операция по удалению гигантской артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга не должна длиться более 12 часов», отметил, что в данном случае риск смерти был крайне высоким.

По словам П. Мирзалиева, 51-летний пациент считался неоперабельным: «Однако из-за резкого ухудшения состояния на фоне массивного кровотечения мы были вынуждены провести экстренную операцию.

Родственники пациента были заранее подробно проинформированы об этом в официальной форме».

П. Мирзалиев отметил, что операцию он проводил совместно с тремя коллегами:

«Хотя я был ведущим хирургом, в операции участвовали в общей сложности четыре специалиста. Процесс длился более 32 часов, и каждые 4-5 часов хирурги сменяли друг друга. То есть операция не проводилась непрерывно одним человеком».

Он также прокомментировал, почему операция заняла так много времени. «Во время вмешательства произошло сильное кровотечение - пациенту перелили более 10 единиц крови. В какой-то момент анестезиологи даже настаивали на паузе, чтобы стабилизировать давление. Подобные операции крайне рискованны, особенно с точки зрения кровопотери, и их нельзя останавливать на полпути. В таких случаях главное - не время, а результат», - отметил он.