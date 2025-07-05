В Академии СГБ состоялся выпуск офицеров - ФОТО - ВИДЕО

4 июля в Академии Службы государственной безопасности (СГБ) имени Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску офицеров.

В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, старшие офицеры Службы, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав Академии, выпускники и их родители.

Выступивший на мероприятии Али Нагиев поздравил выпускников с успешным окончанием Академии и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности. Начальник СГБ заявил, что молодые офицеры, являющиеся выпускниками этого учебного заведения, должны основывать свою деятельность на принципах бесконечной преданности Родине и народу, ставить своей высшей целью защиту безопасности государства, быть всегда бдительными и бережно хранить наследие профессионализма великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности.

Подчеркнув, что материально-техническая база и кадровый потенциал Академии из года в год совершенствуются, А.Нагиев подробно рассказал о проводимой здесь работе по адаптации уровня образования к требованиям современного времени и постоянному улучшению нынешних условий в Академии, и сказал, что успехи, достигнутые курсантами этого специального высшего учебного заведения в конкурсах знаний за последние годы, являются закономерным результатом перечисленных факторов.

В конце своего выступления начальник СГБ выразил уверенность в том, что офицеры, окончившие Академию, будут добросовестно исполнять свои обязанности в структурных подразделениях Службы госбезопасности, где им предстоит работать, верно служить политическому курсу главы государства, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и займут достойное место в рядах органов безопасности.