Шейх-уль-ислам: Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе

Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе без какой-либо религиозной дискриминации, заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он сказал, что это государственная политика Азербайджана и ее результат: «Если в советское время в Азербайджане было 17 мечетей, то сегодня у нас тысячи мечетей. Эти условия создает государство.

Это также показатель отношений между религией и государством».

Председатель УМК также коснулся вопроса восстановления Иреванского казията: «Недавно мы восстановили Иреванский казият. Иншаллах, мы также отправимся на те земли и восстановим там наши храмы, святыни, мечети, и наши религиозные деятели будут там работать».

Источник: Report