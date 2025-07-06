В яслях-детском саду в селе Хыдырлы созданы необходимые условия для обучения и воспитания малолетних детей - ФОТО

Огромное значение в Азербайджане придается обучению и воспитанию детей, укреплению их социальной защиты, воспитанию в духе патриотизма и здоровому образу жизни.

Этот вопрос также находится в центре внимания на освобожденных от оккупации территориях, успешно продолжается процесс создания новых детских учреждений. Одним из таких учреждений, построенных на освобожденных от оккупации территориях, является ясли-детский сад в селе Хыдырлы Агдамского района, открытие которого состоялось 3 июля при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Как сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, в яслях-детском саду, рассчитанном на 120 мест, созданы необходимые условия для воспитания и обучения детей на высоком уровне, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и беззаботно. В здании имеются комнаты для групп, музыкальный кабинет, спортзалы. Вокруг детского сада проложены зеленые полосы, созданы спортивные и игровые площадки, беседки. На крыше здания установлены солнечные панели.

Источник: АЗЕРТАДЖ