В Агдам возвращается жизнь – в село Хыдырлы на первом этапе переселятся 719 семей - ФОТО

Почти тридцать лет подвергавшийся армянскому вандализму и превратившийся в руины Карабах вступил в новую эпоху.

Как и на другие территории, освобожденные под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате славной Победы Азербайджанской армии над врагом, в Агдамский район возвращается жизнь. В районном центре и селах проводятся масштабные строительные работы, реализуются инфраструктурные проекты. Одним из отстраиваемых населенных пунктов Агдамского района является село Хыдырлы.

Как сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, село Хыдырлы расположено к северо-западу от города Агдам, в 3-х километрах от районного центра. В церемонии закладки фундамента села в октябре 2022 года приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Проектируемая площадь территории села превышает 417 гектаров. На 1-м и 2-м этапах сюда планируется переселить около 6 тысяч человек, построить 1498 частных домов.

Проектируемая площадь на первом этапе составляет 170,44 гектара, а переселить планируется 719 семей – в общей сложности 2951 человека. В рамках первого этапа в селе построены 719 частных домов. Из них 263 – двухкомнатные, 332 – трехкомнатные, 121 – четырехкомнатный и 3 – пятикомнатные.

Кроме того, в селе построена необходимая современная социальная инфраструктура, в том числе административные и служебные здания. Среди построенных объектов – многофункциональное административное здание, клуб-общинный центр, медицинский пункт, отделение скорой медицинской помощи, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объект бытового обслуживания, мастерская, полная средняя школа, ясли-детский сад. Около 20 процентов территории села занимают зеленые насаждения.

Напомним, что 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района.

Источник: АЗЕРТАДЖ