 Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

First News Media16:45 - Сегодня
Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

В результате взрывов в селе Береезина Житомирской области Украины серьезный ущерб был нанесен двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine.

Как передает восточноевропейское бюро Report, автозаправочные станции, расположенные с обеих сторон дороги Киев-Житомир, находятся примерно в одном километре от села.

Местные жители сообщают, что взрывы на мебельной фабрике и других предприятиях села произошли внезапно, без предварительных сигналов тревоги. Предполагается, что взрывы были организованы диверсионными группами российской армии.

Менеджер автозаправочной станции, принадлежащей SOCAR, рассказала о серьезных повреждениях после взрывов

В день инцидента менеджер автозаправочной станции, принадлежащей SOCAR, Наталия Чернякова сообщила, что волна взрывов нанесла значительный ущерб объекту, и в течение последних двух дней проводятся работы по восстановлению.

"Это был обычный рабочий день. На улице царила тишина. Затем мы все услышали очень громкий взрыв. От дыма ничего не было видно. Всё было в дыму. Позже мы увидели, что всё повреждено. Люди очень испугались. Это было около 18:00. На территории были сотрудники и я. Фасад автозаправочной станции был полностью разрушен, у нас много поврежденной техники, центральные стены, кондиционеры, микроволновые печи были искорёжены, вентиляционная система вышла из строя", — добавила она.

В компании SOCAR Energy Ukraine сообщили, что в настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного обеим станциям.

Источник: Report

Поделиться:
428

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Общество

В регионах пройдут дожди с грозами

Мнение

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Общество

Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного ...

Общество

Азербайджанский композитор скончался в Турции

В Конгресс-центре в Ханкенди имеются широкие возможности для проведения мероприятий странового и международного значения - ФОТО

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

В Агдам возвращается жизнь – в село Хыдырлы на первом этапе переселятся 719 семей - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Консул РФ в Баку провел трехчасовую встречу с задержанными россиянами

Азербайджанские студенты будут учиться в ведущих университетах Китая по стипендиям - ФОТО

iTicket.az опубликовала список отмененных концертов из-за событий в Екатеринбурге - ФОТО

В Азербайджане установлены новые требования в отношении иностранных СМИ

Последние новости

Mahmut Orhan выступил в Sea Breeze - ФОТО

Сегодня, 17:30

Азербайджанский композитор скончался в Турции

Сегодня, 17:15

В Конгресс-центре в Ханкенди имеются широкие возможности для проведения мероприятий странового и международного значения - ФОТО

Сегодня, 17:00

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine - ФОТО

Сегодня, 16:45

В Агдам возвращается жизнь – в село Хыдырлы на первом этапе переселятся 719 семей - ФОТО

Сегодня, 16:30

В регионах пройдут дожди с грозами

Сегодня, 16:15

В яслях-детском саду в селе Хыдырлы созданы необходимые условия для обучения и воспитания малолетних детей - ФОТО

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Сегодня, 15:45

Маск пообещал американцам «супервеселье»

Сегодня, 15:30

Депутат Нигяр Арпадараи о том, чем запомнился саммит в Ханкенди

Сегодня, 15:15

Школьники села Хыдырлы продолжат образование в родном краю - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

Сегодня, 14:45

Азербайджанка объявлена лучшей выпускницей престижного турецкого вуза - ФОТО

Сегодня, 14:30

В Китае дети массово отравились свинцом

Сегодня, 14:15

В Азербайджане состоялся вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

Азербайджан предоставил финансовую помощь для строительства Центра молодежного лидерства и инноваций Кении - ФОТО

Сегодня, 13:45

«Ливерпуль» перенёс начало предсезонной подготовки из-за смерти Жоты

Сегодня, 13:30

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Сегодня, 13:15

Мужчину, живущего больше месяца в стамбульском аэропорту, отправят на родину

Сегодня, 13:00

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Сегодня, 12:45
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45