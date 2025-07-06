Бизнес-центр «Ханкенди» сыграет важную роль в создании деловой среды в регионе - ФОТО

Начало работы бизнес-центра «Ханкенди» сыграет важную роль в формировании деловой среды в Карабахе, создании новых рабочих мест и развитии города в целом.

Как сообщил представитель бизнес-центра Наджаф Бадалов, площадь четырехэтажного бизнес-центра «Ханкенди» составляет в целом свыше 4500 квадратных метров. Здесь имеются 24 офисных помещения, 6 комнат для проведения заседаний. Кроме того, в центре будут функционировать ресторан Zefir Cafe & Terrace на 120 мест, а также магазины канцелярских товаров и полиграфической продукции, химчистка и прачечная.

Этот центр, создаваемый в рамках процесса восстановления освобожденных от оккупации территорий, будет отвечать принципам функционального управления и высоким критериям обслуживания. Бизнес-центр «Ханкенди» предложит современную и комфортную деловую среду для компаний-резидентов. Предназначенный для различных субъектов предпринимательства и корпоративных структур, этот центр также будет способствовать повышению занятости. На начальном этапе в бизнес-центре будут работать 20 человек, 12 из которых являются жителями городов Ханкенди, Ходжалы, Шуша и других освобожденных от оккупации территорий, а один – ветераном Отечественной войны.

Отметим, что 3 июля Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра «Ханкенди», входящего в гостиничный комплекс «Ханкенди».

Источник: АЗЕРТАДЖ