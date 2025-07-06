Стремительными темпами продолжаются работы по созданию Парка Победы в городе Ханкенди - ФОТО

Работы по созданию Парка Победы в городе Ханкенди, как символа беспримерного героизма, проявленного нашим народом в Отечественной войне, грандиозной исторической Победы, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета, продолжаются стремительными темпами.

Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью юридического лица публичного права Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, фундамент Парка Победы был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года.

На территории парка, площадь которого составит 8,3 гектара, был снесен ряд строений, построенных в период оккупации с нарушением строительных норм и непригодных для использования. В центре парка продолжается строительство Триумфальной арки – символа нашей Победы. Его высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Отечественной войны. На вершине арки создается смотровая площадка для посетителей. От площадки в центре парка к Триумфальной арке будут вести 44 символических ступени, на которых будет отражена информация о населенных пунктах, освобожденных в каждый день Отечественной войны. Для обеспечения удобного доступа пожилых, детей и людей с ограниченными физическими возможностями в верхнюю часть памятника – на смотровую площадку – будут установлены лифты. Согласно проекту, в парке планируется создать широкие зеленые полосы. Имевшиеся на территории парка деревья сохранены, высажено еще более 300 деревьев и свыше 9 тысяч различных видов декоративных кустарников.

Напомним, что 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в Парке Победы в Ханкенди.

Источник: АЗЕРТАДЖ