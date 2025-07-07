«Одна невероятная карьера. Один невероятный человек». «Бавария» попрощалась с Мюллером

Мюнхенская «Бавария» попрощалась с нападающим Томасом Мюллером, который покидает клуб в качестве свободного агента.

Вчера, 5 июля, 35-летний футболист провёл свой последний матч в составе «Баварии» в 1/4 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

«Одна невероятная карьера. Один невероятный человек. Томас Мюллер, спасибо!» — говорится в публикации клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Мюллер является воспитанником «Баварии». В составе мюнхенцев Томас завоевал 33 трофея. Игрок 13 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза брал трофей клубного чемпионата мира. Помимо этого, игрок становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также Суперкубка УЕФА. Мюллер впервые выступил за эту команду в 2008 году, в его активе 750 игр, 250 голов и 276 результативных передач.

Источник: Чемпионат