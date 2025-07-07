Число турецких военных, погибших в ходе операции на севере Ирака, достигло 8

Число погибших турецких военнослужащих в результате отравления метаном в ходе оперативно-поисковых мероприятий в пещере на севере Ирака достигло восьми.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

Инцидент произошел накануне: при проведении операций в пещере в северном Ираке от отравления газом пострадали 19 военнослужащих.

Сообщается, что 28 мая 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в зоне операции «Пендже-килит» на севере Ирака террористы РКК застрелили Нури Мелиха Бозкурта. В то время из-за интенсивного обстрела его тело вынести не удалось. 6 июля, в пещере были проведены оперативно-розыскные мероприятия с целью обнаружения тела Нури Мелиха Бозкурта, в ходе операции 19 солдат отравились метаном.

Ранее сообщалось, что из 19 солдат, доставленных на вертолете в больницу, пятеро скончались.