«Который час?»: Маск сделал новый выпад в адрес Трампа

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал картинку в соцсети X, высмеивающую отсутствие арестов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Этот пост стал продолжением заочной перепалки между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — написал Маск.

На самом изображении указано «количество арестов по делу Эпштейна».

В июне Маск отмечал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Потом он удалил эту публикацию.

Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».

Источник: РИА Новости