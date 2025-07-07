Экс-глава правительства Аджарии ранен - МВД расследует дело о доведении до самоубийства

Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии «доведение до самоубийства». По делу проводятся интенсивные следственные действия.

По информации МВД, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждено легкое, и его состояние остается стабильно тяжелым.

В качестве обвиняемого задержан глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани.

По информации телеканала «TV Пирвели», Торнике Рижвадзе в течение нескольких дней находился в доме матери. Именно из этого дома около 02:00 7 июля раздавались выстрелы. В настоящее время на месте мобилизована полиция.

Издание «Prime Time» сообщает, что он написал письмо перед попыткой самоубийства. Оно было обнаружено в его одежде медицинским персоналом. В письме акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на обвинениях в коррупции и покровительстве «барыг». Рижвадзе обращается к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.

Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.

Источник: Sputnuk - Грузия