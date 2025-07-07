 Экс-глава правительства Аджарии ранен - МВД расследует дело о доведении до самоубийства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Экс-глава правительства Аджарии ранен - МВД расследует дело о доведении до самоубийства

First News Media12:55 - Сегодня
Экс-глава правительства Аджарии ранен - МВД расследует дело о доведении до самоубийства

Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии «доведение до самоубийства». По делу проводятся интенсивные следственные действия.

По информации МВД, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждено легкое, и его состояние остается стабильно тяжелым.

В качестве обвиняемого задержан глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани.

По информации телеканала «TV Пирвели», Торнике Рижвадзе в течение нескольких дней находился в доме матери. Именно из этого дома около 02:00 7 июля раздавались выстрелы. В настоящее время на месте мобилизована полиция.

Издание «Prime Time» сообщает, что он написал письмо перед попыткой самоубийства. Оно было обнаружено в его одежде медицинским персоналом. В письме акцентирует внимание на нескольких вопросах, в том числе на обвинениях в коррупции и покровительстве «барыг». Рижвадзе обращается к основателю правящей партии Бидзине Иванишвили и премьеру Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью.

Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.

Источник: Sputnuk - Грузия

Поделиться:
282

Актуально

Xроника

Азербайджан и Китай будут оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам

Общество

Фархад Бадалбейли: «Уверен, что благотворительный концерт «Карабахская ночь» ...

Политика

В Баку открылось IX совещание глав дипломатических служб Азербайджана - ФОТО

Общество

AZAL запустил новую онлайн-услугу

В мире

Наводнение в Техасе: мощные ливни привели к гибели 81 человека и десяткам пропавших без вести

В России предложено повысить пошлины для мигрантов: рост в 2–3 раза

Дело Клода Жан-Пьера - яркий пример институциональной дискриминации и постколониального отчуждения

«Который час?»: Маск сделал новый выпад в адрес Трампа

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

В России задержан уральский топ-менеджер «Лукойла» Ахмед Гаджиев

СМИ: Трамп уже не уверен, сможет ли он остановить войну в Украине

В Армении не исключают приемлемость для нее плана администрации США по Зангезурскому коридору

В Турции задержаны мэры Аданы, Адыямана и Антальи

Последние новости

Наводнение в Техасе: мощные ливни привели к гибели 81 человека и десяткам пропавших без вести

Сегодня, 15:55

Завтра часть Гянджи останется без газа на два дня

Сегодня, 15:50

Фархад Бадалбейли: «Уверен, что благотворительный концерт «Карабахская ночь» пройдет на очень высоком уровне» - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

В Баку открылось IX совещание глав дипломатических служб Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:40

Проводятся анализы для устранения опасности невидимого круга на трассе Баку-Губа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:35

Изменение в закон: В Азербайджане будут учитываться права всех наследников

Сегодня, 15:30

Азербайджанский студент найден мёртвым в Мюнхене

Сегодня, 15:25

Руководство МИД, главы дипломатических представительств и консульств посетили могилу великого лидера, Шехидляр хиябаны и Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 15:20

AZAL запустил новую онлайн-услугу

Сегодня, 14:55

Почему мир и тесное сотрудничество между Баку и Тегераном не устраивает всех в Иране?

Сегодня, 14:45

В России предложено повысить пошлины для мигрантов: рост в 2–3 раза

Сегодня, 14:35

Азербайджан и Китай будут оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам

Сегодня, 14:30

Назначен ректор Азербайджанского госинститута усовершенствования врачей

Сегодня, 14:25

Песков: Россия надеется на сохранение партнерских отношений с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

TuranBank Secures Local Currency Financing from Leading International Institution

Сегодня, 14:20

Инцидент в бакинском метро: мать с детьми упали на эскалаторе

Сегодня, 13:55

Погода на вторник: В Баку ожидается до 32° тепла

Сегодня, 13:45

Дело Клода Жан-Пьера - яркий пример институциональной дискриминации и постколониального отчуждения

Сегодня, 13:30

17-й Саммит ОЭС в Ханкенди широко освещен в прессе Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 13:25

Армения вновь призывает резервистов

Сегодня, 13:15
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45