17-й Саммит ОЭС в Ханкенди широко освещен в прессе Узбекистана - ФОТО

17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшийся в Ханкенди, получил широкое прессу в медиа Узбекистана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, наряду с Национальным информационным агентством Узбекистана UZA, материалы о саммите были опубликованы на таких интернет-ресурсах, как Gazeta.uz, «Новости Узбекистана» (upl.uz), Uzdaily, Uznews, «Деловой Узбекистан» и других. В публикациях подробно освещаются установившиеся дружеские отношения между президентами обеих стран, развитие двусторонних связей и реализация совместных проектов международного значения.

В материалах также отмечается создание 1 июля совместной компании Green Corridor Union между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном. Подчеркивается, что проект создан с целью экспорта «зеленой» энергии в Европу. Все три страны обладают широким потенциалом в области получения альтернативной энергии и намерены использовать этот потенциал совместно.

Подчеркивается, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном являются примером для других членов ОЭС. Проведя «Неделю ОЭС», Азербайджан обеспечил более тесную экономическую и политическую интеграцию в рамках организации. Экономические, транспортные, транзитные возможности и географическое положение республик Центральной Азии способствуют превращению ОЭС в более эффективную региональную структуру. Узбекистан всегда проявлял заинтересованность в установлении более глубоких связей сотрудничества с государствами-членами в сферах новых технологий и инноваций.