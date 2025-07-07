Керим Велиев отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно программе визита, запланирован ряд встреч генерал-полковника К.Велиева с военным руководством королевства, а также визит в Центр исламской коалиции по борьбе с терроризмом.