В Бакинский порт назначен генеральный директор

Эльдар Адиль оглу Салахов назначен генеральным директором ООО «Бакинский международный морской порт».

Эльдар Салахов родился в Баку. В 1997 году он изучал финансы в Азербайджанском государственном экономическом институте. В 2014 году получил степень доктора философии по экономике.

В 1998–2001 годах он работал экспертом по технико-экономическому обоснованию свободных экономических зон в Программе развития ООН (ПРООН), в 2001–2002 годах - старшим специалистом в отделе инвестиционной политики Министерства экономического развития, в 2003-2016 годах – занимал руководящие должности в различных частных компаниях и международных проектах.

С 2016 года Э.Салахов продолжил свою деятельность в должности завотделом в Госагентстве профобразования при Министерстве образования, а с 2019 года — заместителя главы отдела международных связей и информационных технологий Госкомитета по градостроительству и архитектуре, а далее – завотделом международного сотрудничества и протокола.

Он был руководителем группы управления проектом «Генплана Баку на 2020–2040 годы», заместителем главы рабочих групп, созданных для подготовки «Общего плана» освобожденных территорий, а также генпланов городов Агдам, Физули, Зангилан, Джебраил, Шуша, Кяльбаджар и Лачин, а также руководителем группы управления проектом, созданной для участия в международном тендере на право организации в Баку в 2026 году 13-й сессии Всемирного форума градостроительства (WUF#13), одного из престижных мероприятий ООН.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Э.Салахов начал свою карьеру в сентябре 2024 года в должности главы департамента международных связей.

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 25 февраля 2025 года ЗАО «Азербайджанские железные дороги» было реорганизовано в форме присоединения к нему Бакинского порта.

Целью является более эффективное и оперативное осуществление транспортных операций и логистических процессов в сфере железнодорожного транспорта, а также обеспечение более полного удовлетворения потребностей в морских перевозках.