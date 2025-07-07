Погода на вторник: В Баку ожидается до 32° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 8 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако в ночь с 7 на 8 июля в некоторых районах полуострова возможен кратковременный слабый дождь. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 65-70%, днём 45-50%.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков. Однако днём в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Местами возможны кратковременные ливни и выпадение града. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём 30-35° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 18-23° тепла.