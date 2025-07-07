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Дело о скандальном «приеме» Пашиняна в Сюнике отправлено в суд

First News Media12:40 - Сегодня
Дело о скандальном «приеме» Пашиняна в Сюнике отправлено в суд

Завершено предварительное следствие по делу о хулиганстве, возбужденному в апреле 2021 года после визита премьера Армении в Сюник, где его встретили криками и оскорбительными возгласами.

Тогда в адрес Пашиняна прозвучали обвинения в предательстве и ненормативная лексика. В результате было возбуждено дело о хулиганстве.

Троим фигурантам в качестве меры пресечения избрали залог и подписку о невыезде, еще одному – подписку о невыезде.

Следствие утверждает, что одним из организаторов хулиганских действий был глава департамента безопасности одной из компаний, действующих в области. Для того, чтобы поднять волну недовольства, осуществить противозаконные действия, привлечь к ним значительное число людей, а также превратить все это в массовые беспорядки он договорился с главой другого департамента, а также привлек журналиста и оператора одного из СМИ – для организации прямого эфира запланированных действий, передают армянские СМИ.

Утверждается, что в ходе хулиганских действий и потасовки была повреждена машина сотрудников безопасности Пашиняна, разорвана одежда главы Службы госохраны и одного из сотрудников, сорваны погоны полицейских. Колонну премьера и машины сотрудников правоохранительных органов закидали яйцами.

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