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Посол США рассказала о непубличном письме «Грузинской мечты» для Трампа с «угрозами и оскорблениями»

First News Media11:42 - Сегодня
Посол США рассказала о непубличном письме «Грузинской мечты» для Трампа с «угрозами и оскорблениями»

Уходящий посол США в Тбилиси Робин Данниган в интервью Радио Свобода рассказала о непубличном письме от руководства правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», которое, по ее словам, носило «угрожающий и оскорбительный» характер.

Письмо было адресовано администрации президента США Дональда Трампа и, как утверждает дипломат, вызвало «крайне плохую» реакцию в Вашингтоне.

«Руководство «Грузинской мечты» направило мне письмо для администрации Трампа. Это личное письмо, не публичное. Честно говоря, оно было оскорбительным, несерьезным, содержало угрозу и крайне плохо было воспринято в Вашингтоне», – заявила Данниган.

Посол уточнила, что письмо стало реакцией на рекомендации, которые она передала грузинским властям после встреч с представителями новой американской администрации в начале 2025 года. Она озвучила их на переговорах с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили 14 марта.

Примечательно, что итоги той аудиенции стороны интерпретировали по-разному. МИД Грузии сообщил о «конструктивном диалоге» и подчеркнул готовность углублять стратегическое партнерство с США. Посольство США, напротив, отметило, что Вашингтон ожидает от Тбилиси конкретных шагов, которые продемонстрируют реальную готовность к улучшению отношений.

Позднее, как рассказала Данниган, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо президенту Трампу. Вскоре госсекретарь США Марко Рубио поручил послу передать официальный ответ основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, находящемуся под серьезными финансовыми санкциями США. Однако миллиардер отказался от встречи.

«Я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться», – сказала Данниган.

Иванишвили объяснил отказ тем, что обсуждение государственной повестки на фоне давления со стороны Запада будет выглядеть как попытка защитить личные интересы. Он назвал это формой «шантажa» и заявил, что такая встреча «создала бы комплекс», будто он действует не как политик, а как частное лицо.

На вопрос, почему письмо адресовали не премьеру, а Иванишвили, Данниган ответила: «Думаю, большинство людей в мире понимают, что Бидзина Иванишвили руководит правительством».

По словам дипломата, для восстановления отношений с США от Грузии не требуется ничего чрезмерного – достаточно прекратить враждебную риторику.

«Самое странное в этой ситуации – что требования для восстановления отношений на самом деле несложные. Одним из первых шагов должно стать прекращение антииамериканской риторики. Прекратите распространять неправду о США», — подчеркнула она.

Источник: Новости-Грузия

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