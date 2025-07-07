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В Чехии автобус с туристами съехал в кювет и упал на бок

First News Media11:50 - Сегодня
В Чехии автобус с туристами съехал в кювет и упал на бок

В Чехии утром 7 июля туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Братислава — Прага, недалеко от города Густопече.

Об этом сообщило издание iDnes со ссылкой на представителей скорой помощи Южно-Моравского края.

По предварительным данным, в салоне находились 19 человек, включая двух водителей. Один из них, предположительно, заснул за рулем, когда была его очередь управлять транспортом. В итоге шесть пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Одну женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в больницу города Брно.

На месте происшествия работают шесть бригад скорой помощи, включая мобильную реанимацию. Участок трассы в сторону Праги временно перекрыт, движение направлено по объездным маршрутам. Ожидается, что ограничения сохранятся как минимум до середины дня.

Источник: Gazeta.ru

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