В Пирекешкюле будут уничтожены просроченные боеприпасы

С 7 по 11 июля вблизи поселка Пирекешкюль на специальном полигоне будет осуществлено плановое уничтожение боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые признаны непригодными к использованию.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что процесс уничтожения будет проходить с соблюдением всех мер безопасности.

«В связи с возможными звуками взрывов, просим население не поддаваться панике и обращаем внимание, что поводов для беспокойства нет», — говорится в заявлении Минобороны.