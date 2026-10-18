МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости
День восстановления независимости, отмечаемый 18 октября, является воплощением стремления азербайджанского народа к свободе, национального единства и верности традициям государственности.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X по случаю Дня восстановления независимости.
"Сердечно поздравляем всех наших соотечественников с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджана и желаем нашей родной стране вечной независимости, прочного мира, прогресса и процветания.
Пусть наш независимый Азербайджан продолжает развиваться, а наш трехцветный флаг всегда гордо развевается!" - говорится в публикации.
Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также поделился публикацией в соцсетях, поздравив народ с Днем восстановления независимости.
"Сегодня независимый Азербайджан, опираясь на свое богатое наследие государственности, уверенно движется в будущее, укрепляет свои позиции на международной арене и решительно отстаивает национальные интересы", - написал Байрамов.
18 oktyabr – Müstəqilliyin Bərpası Günü xalqımızın azadlıq iradəsinin, milli birliyinin və dövlətçilik ənənələrinə sadiqliyinin təcəssümüdür. Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin 35-ci ildönümü münasibətilə bütün həmvətənlərimizi ürəkdən təbrik edir, doğma vətənimiz üçün əbədi müstəqillik, davamlı sülh, tərəqqi və firavanlıq arzulayırıq. Qoy müstəqil Azərbaycanımız daim inkişaf etsin, üçrəngli bayrağımız hər zaman yüksəklərdə dalğalansın! Yaşasın müstəqil Azərbaycan! 🇦🇿🇦🇿🇦🇿 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 18, 2026