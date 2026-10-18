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МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости

Редакция 1news09:30 - Сегодня
МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости

День восстановления независимости, отмечаемый 18 октября, является воплощением стремления азербайджанского народа к свободе, национального единства и верности традициям государственности.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X по случаю Дня восстановления независимости.

"Сердечно поздравляем всех наших соотечественников с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджана и желаем нашей родной стране вечной независимости, прочного мира, прогресса и процветания.

Пусть наш независимый Азербайджан продолжает развиваться, а наш трехцветный флаг всегда гордо развевается!" - говорится в публикации.

Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также поделился публикацией в соцсетях, поздравив народ с Днем восстановления независимости.

"Сегодня независимый Азербайджан, опираясь на свое богатое наследие государственности, уверенно движется в будущее, укрепляет свои позиции на международной арене и решительно отстаивает национальные интересы", - написал Байрамов.

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