Памяти Рагим Бека Гаибова: Газета «Каспий»1912 год

Газета "Каспий" 1912 г.

выпуск 135.

Памяти Рагим Бека Гаибова.

Чувствительной потерей для закавказских мусульман является смерть Рагим-бека Гаибова, скромного общественного деятеля, скончавшегося 17 апреля в Баку.

Окончив курс в 1888 году в Александровском учительском институте в Тбилиси с золотой медалью, покойный Гаибов вместо того, чтобы удостоиться лучшего места в городе, был назначен смотрителем улуханлинского двухклассного училища. Прослужив около двух лет в таком захолустьи, как Улуханлу и не встретить никакого сочувствия к просвещению в окружающей среде, покойный Рагим бек вынужден был перейти на коронную службу в Эриванский окружной суд. Здесь он, благодаря своим способностям и безукоризненной честности, обратил на себя внимание и приобрёл общее уважение и любовь. Из окружного суда Гаибов, как примерный чиновник, был назначен секретарем Эриванского мирового отдела. Прослужив некоторое время в этой должности, он оставил службу и посвятил себя общественной деятельности. Первое время он занимался адвокатурой, безкорыстно защищая интересы бедных обывателей гор. Эривань. Затем он вместе с покойным М.К.Кенгерли первым открыл пансион и училище для мусульманских мальчиков и девочек. После смерти Кенгерли, Рагим бек поселился в городе Ордубад и там принял на себя защиту интересов жителей в разных учреждениях.

Рагим бек прекрасно владел пером и его талантливые статьи печатались в 1890-1895 годах, в "Новом Обозрение", " Кавказ" и в других Тифлисских газетах.

Его замечательная статья,напечатанная под заголовком: "ЗА ЧТО?" в одном из первых номеров либерального органа Г.Агаева "Прогресс", обратила на себя общее внимание. Основной мыслью, насколько мне помнится было указание, что русская бюрократия никогда не ценила лояльности русско-подданных мусульман и в большинстве случаев игнорировала те благородные порывы и горячие чувства любви и преданности к своему отечеству - России, которыми они проникнуты с незапамятных времен. За что такое недоброжелательство и такая вопиющая несправедливость к мусульманам, верным сынам России,которые всегда отстаивали и продолжают отстаивать грудью честь и достоинство своего любимого отечества? Русская бюрократия вопреки Высочайшим манифестам, данным гуманными царями,даже не стеснялась иногда задевать религиозные чувства мусульман. Для иллюстрации такой ничем не оправдываемой политики Рагим бек Гаибов приводил множество фактов:

В то время, говорил он в своей статье,когда герои мусульмане орошали своей кровью поля Манчжурии и скалы осажденного Порт- Артура, в центре России и на Кавказе шло гонение на мусульман, закрывались их школы, производились аресты и обыски в домах духовных лиц и в мечетях...

Гаибов хорошо знал родной язык. Им собрано много ценного материала по устной народной словесности и переведено на родной язык несколько интересных рассказов Л.Толстого и других русских писателей; к сожалению все эти труды не изданы.

Честный и кроткий по натуре он работал тихо и скромно, не для корысти и славы, а для дела и пользы своего народа.

Мир праху дорогой и незабвенный товарищ.