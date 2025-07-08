В Словакии начинается суд над стрелком в премьер-министра

Во вторник словацкий суд начнет рассмотрение дела мужчины, который в мае прошлого года совершил покушение и серьезно ранил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет «Европейская правда» со ссылкой на издание Aktuality.

72-летнему Юраю Цинтуле из Левице предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за которое ему грозит пожизненное заключение. Дело рассматривает Специализированный уголовный суд.

15 мая прошлого года, после заседания правительства в Гандловой, Цинтула пять раз выстрелил в Роберта Фицо с расстояния 1,2 метра. Четыре пули попали в премьер-министра, нанеся ему серьезные травмы, потребовавшие многочисленных операций.

Прокурор Генпрокуратуры выдвинул обвинительное заключение против Цинтулы в марте этого года после десятимесячного расследования.

Цинтула признался в том, что стрелял в премьер-министра. Однако он с самого начала утверждает, что не хотел его убить, а только ранить, чтобы он больше не мог выполнять свои обязанности. По словам нападавшего, у него были разногласия с премьером по поводу политики в вопросах Украины, СМИ и культуры.

Сразу после стрельбы министры внутренних дел и обороны предположили, что у убийцы могли быть сообщники. Сам премьер-министр Фицо заявил, что общественность вскоре узнает шокирующую информацию о стрелявшем. Он утверждал, что тот был активистом, связанным с оппозицией. Однако полиция до сих пор не нашла никаких сообщников. Никому, кроме Юрая Цинтулы, не предъявлено обвинений по этому делу.

Фицо заявил, что простил нападавшего и не намерен присутствовать на суде, если его не вызовут для дачи показаний.

Суд назначил слушания на вторник и среду, но, вероятно, следующие заседания будут продолжаться в течение года, прежде чем будет вынесен приговор. В первый день ожидается зачитывание обвинений и допрос подозреваемого.