Исполнительный директор MEDIA: Наши СМИ расширили международные связи и влияние в мировом инфопространстве
Стремительное развитие Азербайджана, расширяющийся процесс строительства, укрепление его лидирующих позиций в мире обогащают повестку дня СМИ и побуждают СМИ выстраивать свою работу в соответствии с динамичными темпами развития страны.
Повышение профессионализма СМИ и усиление их экономической поддержки являются одними из приоритетов информационной политики государства на всех этапах развития.
Об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе выступления на конференции «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии СМИ», состоявшейся 8 июля.
Он отметил, что, как указано в распоряжении Президента «О проведении 150-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана», реформы, начавшиеся вскоре после победы в Отечественной войне, в том числе принятие Закона «О СМИ», были направлены на адаптацию деятельности СМИ к вызовам цифровой эпохи и оздоровление информационной среды в стране.
Введение налоговых льгот, ликвидация налога на добавленную стоимость для газет и журналов, предоставление журналистам возможности пользоваться льготными ипотечными кредитами и другие меры обеспечили преемственность проводимой работы по укреплению экономической независимости информационных ресурсов и улучшению социальной защиты журналистов.
А.Исмаилов довел до внимания, что сегодня местные СМИ, будучи активными участниками прогресса Азербайджана и процесса построения современного общества, расширили свои международные связи и влияние в мировом информационном пространстве, повысили свою конкурентоспособность.
Источник: АЗЕРТАДЖ