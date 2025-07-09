Между Азербайджаном и Таджикистаном подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере текстильной промышленности

Делегация Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в рамках рабочего визита в Таджикистан приняла участие в I Международном текстильном форуме, организованном Министерством промышленности и новых технологий страны, и провела ряд встреч с представителями различных ведомств.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AZPROMO, форум объединил участников из более чем 50 стран. Выступившие на министерской панельной дискуссии генеральный директор Международной федерации производителей текстиля (ITMF) Кристиан Шиндлер, министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Санжарбек Болотов, исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, президент Швейцарской ассоциации текстильного машиностроения Давид Маккабруни и представители международных компаний, специализирующихся на текстильной промышленности, рассказали о глобальных перспективах развития данной отрасли.

Участники дискуссии рассмотрели возможности укрепления связей между Азербайджаном и Таджикистаном в сфере текстильной промышленности, а также вопрос разработки «дорожной карты» между двумя странами в промышленной сфере. В рамках форума также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Ассоциацией текстильной промышленности Азербайджана и Ассоциацией хлопка и текстиля Таджикистана. Документ предусматривает совместную деятельность по развитию текстильной промышленности, включая устойчивое сельское хозяйство, шелководство и торговлю.

В ходе визита в Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана состоялась встреча с заместителем министра Азизом Назаром и председателем Ассоциации хлопка и текстиля Таджикистана Умедом Шомуродовым. На встрече обсуждалось нынешнее состояние промышленного сотрудничества между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития.

В ходе встречи с генеральным директором ITMF Кристианом Шиндлером и президентом Швейцарской ассоциации текстильного машиностроения Давидом Маккабруни стороны обменялись мнениями о возможностях, которые откроет для Азербайджана потенциальное членство в ITMF, применении передовых технологий в производственной сфере, а также о региональном партнерстве. Кроме того, представители ITMF были приглашены в Баку для проведения мероприятий в нашей стране.

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