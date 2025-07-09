Парвиз Шахбазов провел в Вене встречи с генеральными секретарями ОПЕК, ФСЭГ и египетским коллегой - ФОТО

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках 9-го Международного семинара Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене провел встречи с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мухаммедом Хамелем и министром нефти и минеральных ресурсов Египта Каримом Бадави.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом обсуждались текущая ситуация в сфере регулирования нефтяного рынка, тенденции развития нефтяной отрасли и вопросы сотрудничества в формате ОПЕК+. В ходе беседы был отмечен вклад сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в поддержание стабильности на нефтяном рынке. Высоко оценена роль Азербайджана в этом процессе.

В ходе встречи с генеральным секретарем ФСЭГ Мухаммедом Хамелем состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана с организацией и развитии мирового газового сектора. В ходе беседы была отмечена важность панельных сессий и павильонов, организованных ФСЭГ в рамках COP29 и нацеленных на освещение экологических преимуществ природного газа, его продвижение в качестве доступного, недорогого и устойчивого источника энергии, демонстрацию технологических достижений в области декарбонизации и создание условий для диалога и обмена опытом в этом направлении, а также выражена благодарность Азербайджану за поддержку этих инициатив. Парвиз Шахбазов был приглашен на министерскую встречу Форума стран-экспортеров газа, которая состоится в Катаре 23 октября текущего года.

Основной темой обсуждений на встрече с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Каримом Бадави стало укрепление энергетических связей между двумя странами. Было отмечено, что взаимные визиты глав государств придали импульс развитию двусторонних отношений во всех областях, включая энергетическую сферу. В этом контексте подчеркивалось, что были подписаны Протокол о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов, торговли СПГ, проектов по добыче и разведке, нефтепереработки, а также декарбонизации и развития человеческого капитала, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. В ходе беседы была выражена заинтересованность в сотрудничестве в сферах добычи, нефтехимии и нефтепереработки.