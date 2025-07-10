 В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет

First News Media19:15 - Сегодня
В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет

В Кешикчидаге обнаружен курган возрастом 3800 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный историко-культурный заповедник «Кешикчидаг», курган был найден в ходе научно-археологических раскопок на территории, известной среди местных жителей как "Йовшанлыдере", расположенной на Джейранчельской равнине. Исследования проводились совместно Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и Институтом археологии и антропологии НАНА.

Согласно информации, экспедицией руководил ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, доктор философии по истории, доцент Шамиль Наджафов.

В кургане среднего бронзового периода диаметром 28 м и высотой 2 м, где был похоронен военачальник, обнаружены ценные артефакты. Погребальная камера размером 2×6 м и глубиной 3 м была разделена на три части: место для скелета человека и его снаряжения, место для глиняных сосудов и пустое помещение.

В руке полусогнутого военачальника ростом более 2 метров нашли четырехгранный бронзовый наконечник копья, бронзовое украшение на лодыжке, бусы и орудия труда из обсидиана, а также 12 инкрустированных и богато орнаментированных глиняных кувшинов. Каждый кувшин украшен сложными точечными чеканными и штампованными узорами.

В верхнем слое кургана, под 0,5 метра земляного покрова, обнаружены 14 противоположно расположенных камней-галтанов весом около 1 тонны каждый (ширина - 0,6 м, длина - 2 м), а также каменный идол в форме быка.

Поделиться:
511

Актуально

Политика

Баку об итогах встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна: Согласовано продолжение ...

Общество

В Азербайджане арестованы лица, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер»

Политика

Азербайджан задает рамки: эксперт о встрече в Абу-Даби

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Общество

В АЖД назначен начальник отдела по связям с общественностью

Из Германии в Азербайджан доставлено тело 18-летнего студента

Ирландский путешественник: Я отправил друзьям открытки с изображением великолепной Шушинской крепости

В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Незаконно! ИВ о демонтированном киоске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане начали масштабную сверку дипломов за последние 15 лет

Изменение в закон: В Азербайджане будут учитываться права всех наследников

Азербайджанские студенты будут учиться в ведущих университетах Китая по стипендиям - ФОТО

Последние новости

В АЖД назначен начальник отдела по связям с общественностью

Сегодня, 20:20

Из Германии в Азербайджан доставлено тело 18-летнего студента

Сегодня, 20:00

Ирландский путешественник: Я отправил друзьям открытки с изображением великолепной Шушинской крепости

Сегодня, 19:45

Эргюдж Келентерли единогласно избран генсеком МОГО

Сегодня, 19:30

В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет

Сегодня, 19:15

PETA подал иск против стандартов разведения: бульдоги, мопсы, таксы – ФОТО-ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Успешно завершены двусторонние учения «Тарлан-2025»

Сегодня, 18:45

В Госдепе прокомментировали предложение США по Зангезурскому коридору

Сегодня, 18:30

Микаил Джаббаров: Соглашение между Азербайджаном и ОАЭ — важный этап в стратегических отношениях

Сегодня, 18:15

Подписано «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством ОАЭ»

Сегодня, 18:00

В Сети появились редкие архивные кадры Хокумы Алиевой – ФОТО

Сегодня, 17:37

Азербайджан активно продолжает климатическую дипломатию

Сегодня, 17:30

Пакистан переживает климатическую катастрофу: тающие ледники приводят к наводнениям - ФОТО

Сегодня, 17:09

В Азербайджане арестованы лица, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 17:00

Дрон-камикадзе упал возле посольства Азербайджана во время атаки российской армии на Киев - ФОТО

Сегодня, 16:57

Азербайджан задает рамки: эксперт о встрече в Абу-Даби

Сегодня, 16:50

В Индии обрушился мост: есть жертвы - ФОТО

Сегодня, 16:40

В Азербайджане автомобиль упал в озеро - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Названа самая загруженная станция «Бакинского метрополитена»

Сегодня, 16:15

Пострадавший во время Ходжалинского геноцида: Тело сестры мне удалось забрать три дня спустя, но мой брат до сих пор числится пропавшим без вести

Сегодня, 16:10
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45