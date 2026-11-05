SOCAR и американская Comstock заключили сделку на $1,65 млрд

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и американская Comstock 4 ноября подписали окончательный договор купли-продажи, по которому SOCAR приобретает (без права участия в операционном управлении) 20% доли участия в апстрим-активах проекта Legacy Haynesville, 15% доли участия в апстрим-активах проекта Western Haynesville, а также 15% из принадлежащих Comstock 73% доли участия в Pinnacle Gas Services LLC.

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

«Согласно договору, общая стоимость сделки составляет 1,65 миллиарда долларов США при условии применения стандартных корректировок к цене покупки. Доля участия SOCAR в геологоразведочных и добычных активах проекта Western Haynesville будет снижена до 7,5% по истечении пяти лет и после того, как SOCAR получит 15% доходности на инвестиции, вложенные в эти активы.

Датой вступления сделки в силу определено 1 июля 2026 года.

Для завершения сделки осуществляется получение согласий от соответствующих государственных органов и проведение иных юридических процедур в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.