Гасан Гасанов: Албания - государство, возникшее в результате отделения от Атропатены

Видный азербайджанский государственный деятель, дипломат, ученый, доктор исторических наук Гасан Гасанов посвятил несколько лет своей жизни масштабному исследованию древнейшего периода нашей истории.

Сегодня 1news.az представляет читателям интервью с Гасаном Гасановым, посвященное его исследованиям о происхождении Атропатены и Кавказской Албании.

- Уважаемый Гасан муаллим, в своих недавних выступлениях, посвященных Кавказской Албании, вы неоднократно подчеркивали, что господствующий в нашей науке взгляд на происхождение Атропатены и Албании является крайне вредным наследием советской идеологии, которое препятствует верному пониманию нашей древней истории. На чем основывается это ваше утверждение?

- По сути, предлагаемую мною концепцию — наряду с опровержением существующего заблуждения относительно происхождения Атропатены — я впервые представил в своей монографии 2017 года «Александр Македонский и Атропат», выпущенной московским издательством «Вече» в серии «Всемирная история» (под редакцией профессора В. Наватки из Вроцлавского университета). Впоследствии я развил эти идеи в своем многотомном труде «Историко-географический атлас Азербайджана», а также в ряде публикаций Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Этот «Атлас» обсуждался на заседании Ученого совета Института истории НАНА — при моем участии — и был рекомендован к изданию. Кроме того, Ученый совет исторического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) также рассмотрел эту работу и одобрил ее в качестве «дополнительного учебного пособия». Однако в мае 2024 года позиция Института истории внезапно изменилась, и меня попросили вновь выступить — на этот раз в зале Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). После презентации состоялось краткое обсуждение. Без принятия какого-либо официального документа было заявлено, что, поскольку у Института истории уже есть собственная концепция, в новой нет необходимости. В результате решения, ранее принятые двумя авторитетными учеными советами, фактически повисли в воздухе. Более того, предложенные мною новые идеи не нашли отражения в учебниках.

- Что именно в нашей историографии вы подвергли опровержению?

- Опровергая ошибочное наследие советской идеологии, я могу с полной уверенностью утверждать, что после распада империи Александра Македонского никакого государства под названием «Атропатена» не возникало. Сторонники этой концепции ссылаются на Страбона, однако дело в том, что Страбон никогда не утверждал, будто Атропат основал новое государство. Более того, приверженцы этой концепции советских времен доказывают, что название государства «Атропатена» происходит от имени «Атропат». Но проблема в том, что Страбон этого тоже не говорит. Он лишь упоминает, что Атропат восстановил независимость уже существовавшей страны. Многие исследователи искажают то, что на самом деле написал Страбон.

- Преемницей какой страны было государство, независимость которого восстановил Атропат?

- Страна, независимость которой восстановил Атропат, — это и есть изначальная Атропатена, основанная его предками в период распада Ассирийской империи. Именно об этой Атропатене упоминают Аммиан Марцеллин и «Сирийская хроника».

- Согласно вашей теории, когда было основано государство Атропатена?

- Опираясь на свидетельства римского историка V века Аммиана Марцеллина и сирийскую хронику VI века под названием «История города Карх», можно сказать, что Атропатена возникла в период распада Ассирийской империи. Клинописные источники указывают на то, что это произошло во время падения Ниневии в 612 году до н. э.

- Насколько вы уверены в обоснованности своей позиции? На чем зиждется ваша уверенность?

- Моя уверенность основана на важнейшем принципе, признанном в мировой науке, — верификации. Верификация — это процесс подтверждения или подкрепления какой-либо информации другими источниками. Утверждение Страбона не находит подтверждения — то есть не верифицируется — ни одним другим источником. Напротив, сведения, приводимые Аммианом Марцеллином и «Сирийской хроникой», подтверждаются данными великого античного историка Полибия, а также римского историка Квинта Курция Руфа. Иными словами, концепция, на которую я опираюсь — в чем вы можете убедиться сами, — считается обоснованной и поддерживается как минимум четырьмя авторитетными авторами.

- В своих высказываниях вы отмечаете, что период возникновения как Албании, так и Атропатены, представлен неверно.

- Ошибка заключается в том, что в современной историографии утверждается, будто оба государства — и Атропатена, и Албания — были основаны в IV веке до нашей эры.

- Почему вас беспокоит тот факт, что они возникли в одно и то же время?

- Это подразумевает, что Атропатена и Албания были двумя самостоятельными государствами, созданными одновременно двумя разными этническими группами, между которыми не было абсолютно никакой связи или взаимозависимости. Подобный подход фактически отделяет Албанию от Атропатены. Именно такая точка зрения, позволила внешним силам продолжать претендовать на историю, территорию и наследие Албании. Короче говоря, согласно этому взгляду, в древности Атропатена и Албания существовали как государства, никак не связанные друг с другом.

- А по вашему мнению, когда Албания возникла как государство?

- Прежде всего, в мировой историографии нет информации о возникновении Албании в IV веке до н.э. Я еще раз подчеркиваю, что нет источников, подтверждающих возникновение Албании в IV веке до н.э.

Но, напротив, есть достоверная информация о существовании Албании в I веке до н.э. Римский историк Плутарх пишет, что для войны против Лукулла в 70-х годах до н.э. Тигран собрал войска из прибрежных районов Каспийского моря — особенно албанцев и их соседей-иберов, а также многочисленных народов, проживавших в бассейне реки Араз и не находившихся под властью какого-либо правителя; эти группы присоединились в обмен на дары.

Здесь мы видим, как албанцы индивидуально набираются в армию Тиграна. Они описываются вместе с многочисленными другими группами, проживавшими в «бассейне реки Араз» и «не находившимися под властью какого-либо правителя», а также служившими Тиграну «в обмен на дары». Такова была реальность для албанцев в начале I века до н.э., и о каком-либо государстве здесь и речи не идёт.

Однако римский историк Кассий Дион даёт совершенно иное описание похода Помпея в этот регион в 66 году до н.э.: «Ороис, правитель албанцев, живших на противоположном берегу реки Кура, выступил против римлян. Он сделал это отчасти из желания помочь своему другу Тиграну Младшему, но главным образом потому, что опасался опасности нападения римлян на Албанию…»

Таким образом, мы видим Албанию в двух ситуациях. Албанцы, которые не подчинялись власти какого-либо правителя против Лукулла, и албанцы, которые действовали под властью своего собственного царя против Помпея. Более того, их целью в это время было не просто служить кому-либо, а предотвратить «нападение римлян на Албанию», то есть защитить своё государство.

Эти надёжные источники дают основания принять идею о том, что Албания была основана как государство именно в 66 году до н.э.

- Что дает нашей истории тот факт, что Албания и Атропатена были основаны в разное время?

- Ваш вопрос отражает лишь одну сторону ситуации. Главный вопрос заключается в том, какая связь существует между этими двумя государствами. Нам нужно это прояснить. Немецкий ученый Вольфрам Нагель изучал и описывал территорию, где образовалась Атропатена. Также древние источники утверждают, что земли Манны и Урарту, союзников распавшейся Ассирии, также были частью Атропатены. Еще одна ошибка нашей исторической науки заключается в том, что, когда мы говорим об исторической Атропатене-Азербайджане, мы имеем в виду территорию вокруг озера Урмия.

- Согласно вашей концепции, какова историческая связь между Албанией и Атропатеной?

- Когда образовалась Атропатена, территория, населенная албанцами, также была территорией Атропатены. И с 612 г. до н.э. по 66 г. до н.э. они были частью единого государства. Атропатены и албанцы были народами, принадлежащими к одному государству. То есть албанское государство не чуждо Атропатене, а является государством, отделенным от Атропатены, и народ Албании также является частью народа Атропатены.

- Есть ли среди зарубежных ученых те, кто отождествляет территорию Кавказской Албании с современной Азербайджанской Республикой?

- Впервые в середине XVI века итальянец Паоло Джовио упомянул об этом в своем труде «История времен книг XLV»: «…суровая страна, полная лесов, называемая Ширван. Эта страна расположена в пределах границ древних мидийцев и албанцев, на побережье Бакинского моря…». Аналогичную позицию выражают и авторы XX века: британские ученые В. Минорский: «Территория современной Советской Азербайджанской Республики приблизительно соответствует древней Кавказской Албании» (см. В. Минорский — Кавказ IV) и К. Э. Босворт: «В доисламский период Арран составлял основу провинции Кавказская Албания… и в целом соответствовал современной Азербайджанской ССР» (К. Э. Босворт, «АРРАН», Энциклопедия Ираника).

- А когда вы призываете к переосмыслению этих вопросов, к кому вы обращаетесь?

- Необходимость написания новой версии азербайджанской истории существовала давно. Институт истории НАНА монополизировал её реализацию. То есть, он сосредоточил процесс в своих руках и, по имеющейся у меня информации, не допускает к этой работе сторонних учёных. Я не знаю, это решение НАНА или самого Института, но сторонних учёных к этому не привлекают. Возможно, они и есть, но мне об этом неизвестно.

- Что вы хотели бы сказать в заключение?

- Я думаю, что, исходя из требований периода независимости, нам следует попрощаться с советским наследием, которое всё ещё существует в нашей исторической науке. Для этого, если существует обновлённая концепция азербайджанской историографии, её следует широко обсудить, если нет, то её следует сформулировать. С точки зрения важности, основной линией концепции должен быть период и исторические условия формирования государств Атропатены и Албании, их этнический состав и границы. Создание нашей новой книги истории не может носить закрытый характер. Я верю, что для этой работы будут собраны все мощные силы азербайджанской исторической науки.