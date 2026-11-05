Самвела Карапетяна отправят в СИЗО на 1 месяц – решение суда

Суд решил вновь арестовать лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна на один месяц.

Об этом сообщил его адвокат Армен Фероян, передает Sputnik Армения.

Утром 4 ноября силовики провели обыски по 65 адресам, в том числе в домах Самвела Карапетяна (находившегося под домашним арестом) и его племянника, главы парламентской фракции "Сильная Армения" Нарека Карапетяна. После обыска сотрудники СНБ увезли Самвела Карапетяна из дома.

Позже Следственный комитет Армении выступил с заявлением, утверждая, что в результате действий Карапетяна и связанных с ним лиц компании "Электросети Армении" был причинен ущерб в размере 64,5 млрд драмов (около $177 млн). По версии следствия, Карапетян и лица, действовавшие по его указаниям в 2016–2024 годах, уличены в превышении служебных полномочий в частном секторе, хищении имущества и отмывании денег в особо крупных размерах.

Комментируя задержание дяди, Нарек Карапетян сообщил, что лидер партии планировал 5 ноября выступить с заявлением и представить альтернативу политике властей (предположительно, в вопросе Конституции и переговоров с Азербайджаном). Но действия правоохранителей сорвали эти планы. Он считает, что главная задача инициирования нового уголовного производства – "убедить" (как говорил премьер Армении Никол Пашинян) оппозицию согласиться на проведение референдума по новой Конституции.

Напомним, Самвел Карапетян с декабря 2025 года находился под домашним арестом.

Карапетяна обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими (пункты 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении).