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Еврокомиссия: Грузия остается страной-кандидатом на вступление в ЕС лишь на словах

Редакция 1news09:48 - Сегодня
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Еврокомиссия: Грузия остается страной-кандидатом на вступление в ЕС лишь на словах

Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении ЕС, в котором оценила прогресс стран на пути вступления в Европейский союз.

Грузия получила статус страны-кандидата в 2023 году с требованием выполнить девять пунктов для начала переговоров. По оценке Комиссии, часть пунктов либо не была выполнена совсем, либо была выполнена частично, из-за чего страна получила отказ в начале переговоров о вступлении в ЕС. Власти Грузии считают такое решение несправедливым.

"Продолжающийся откат по фундаментальным показателям, наблюдаемый в отчетный период, подтверждает, что Грузия остается кандидатом в ЕС лишь номинально и продолжает упускать преимущества, которые дает этот статус и процесс подготовки к вступлению", – говорится в отчете, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, в отчете содержится резкая критика правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Правящая партия в Грузии продолжает подрывать путь страны к вступлению в ЕС, продолжая атаку на демократические принципы, верховенство права и основные права, а также способствуя дальнейшему захвату государства. В результате все более репрессивного законодательства гражданское пространство было еще больше и серьезно ограничено", – говорится в отчете.

Еврокомиссия также обвинила Грузию в том, что она продолжает не выполнять девять шагов, изложенных в рекомендации Комиссии, по предоставлению статуса кандидата.

"Грузинские власти не отреагировали на опасения по поводу состояния демократии и основных прав в стране, которые привели к тому, что ЕС приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, что ставит под угрозу безвизовый режим в целом", – говорится в отчете.

При этом в документе говорится, что долгосрочная поддержка ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии остается неизменной, как и его непоколебимая поддержка европейских устремлений грузинского народа.

"Если грузинские власти решат изменить курс и вновь подтвердить свою приверженность основополагающим принципам вступления в ЕС – демократии, верховенству права и основным правам – путь страны к ЕС может возобновиться", – говорится в отчете.

Основная часть опасений Еврокомиссии в отношении Грузии касается ухудшения или отсутствия прогресса в таких вопросах, как защита прав человека, независимость судебной системы, а также участие гражданского общества в процессе принятия решений.

Еврокомиссия также отмечает, что согласованность с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС является сильным сигналом стратегической ориентации страны-кандидата.

"Полная согласованность с политикой ЕС, включая выполнение санкций ЕС, является ключевым требованием для членства. Это включает в себя принятие мер по предотвращению обхода санкций ЕС", – отмечено в отчете. Также подчеркивается, что уровень согласованности Грузии с политикой ЕС снизился.

При этом Еврокомиссия отмечает высокий экономический рост страны и стабильность ее экономики. На данный момент власти Грузии отмечают, что на пути к ЕС руководствуются не девятью пунктами Еврокомиссии, а дорожной картой Соглашения об Ассоциации, подписанной в 2017 году.

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