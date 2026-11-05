В школах и вузах Азербайджана проведут специальные уроки ко Дню Победы

В связи с празднованием шестой годовщины Дня Победы, отмечаемого 8 ноября, в учебных заведениях Азербайджана запланировано проведение ряда тематических мероприятий.

Согласно Плану мероприятий, утвержденному соответствующим распоряжением министра науки и образования, 6-7 ноября во всех учебных заведениях пройдут специальные уроки, посвященные Дню Победы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства науки и образования.

Кроме того, планируется проведение форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров, приуроченных к шестой годовщине Победы.

В рамках мероприятий будут организованы экскурсии учащихся и студентов в Музей Победы, а также проведены различные конкурсы, выставки, фестивали, концерты и спектакли.

Кроме того, запланировано проведение спортивных соревнований, мероприятий патриотической направленности для подростков и молодежи, а также регулярных встреч участников Отечественной войны с молодежью в рамках проекта «Один день с героями Отечественной войны».

«Основная цель мероприятий - популяризация истории Победы среди учащихся и студентов, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, а также сохранение памяти об историческом значении Отечественной войны и одержанной Победе», - отмечают в министерстве науки и образования.