Армянская оппозиция заявила о формировании «общенациональной консолидации»

Оппозиционные силы, принявшие участие во встрече, организованной в доме лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, заявили о формировании общенациональной консолидации.

Принятое ими заявление зачитал на брифинге глава фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян.

Приоритетными целями оппозиции названы: отказ от новой Конституции; мир «без односторонних уступок и территориальных потерь»; защита национальной идентичности и Армянской апостольской церкви; восстановление демократических прав и свобод.

"Политические силы согласились объединить свои усилия вокруг приоритетных национальных задач… Призываем политические силы и общественных деятелей присоединиться", – сказал Карапетян.

Он сообщил журналистам, что встреча с оппозиционными силами была запланированной: ее должен был провести лидер "Сильной Армении" Самвел Карапетян, однако его задержали.

На вопрос журналистов, подразумевает ли консолидация оппозиции уличную борьбу, парламентарий заявил, что все разрешенные Конституцией методы будут использованы.

"Следующий шаг – достижение консенсуса с общественными деятелями. Люди, чье мнение важно, должны присоединиться к нам", – сказал Карапетян.

Во встрече участвовали представители блока "Армения", Армянского национального конгресса, инициативы "Айакве", партий "Демократическая альтернатива", "Процветающая Армения", "Страна для жизни", "Наследие", "Новая эпоха", "Вместе", "Объединенные армяне" и Республиканской партии Армении.

Источник: Sputnik Армения