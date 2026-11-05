Трамп предостерег демократов от объявления ему импичмента

Президент США Дональд Трамп считает, что ему не за что объявлять импичмент, и если Демократическая партия попробует пойти на этот шаг, это ее уничтожит.

У главы Белого дома поинтересовались, обеспокоен ли он возможностью импичмента. «Ни капли. Думаю, это уничтожило бы Демократическую партию, если бы они пошли на такой шаг. Импичмент без всякой причины — за что?» — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что страна при нем добивается больших успехов и сейчас она успешнее, чем была когда-либо в истории.

Источник: РИА Новости