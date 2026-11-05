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Общество

ВОЗ одобрила испытание двух новых вакцин против Эболы

Феликс Вишневецкий10:05 - Сегодня
ВОЗ одобрила испытание двух новых вакцин против Эболы

Экспертные группы, созданные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), рекомендовали включить две новые вакцины, разработанные для борьбы с Эболой, в продолжающиеся клинические исследования в Демократической Республике Конго (ДРК).

Это первый случай, когда вакцины, созданные специально для защиты от вируса Бундибуджио - возбудителя нынешней вспышки заболевания, будут испытываться непосредственно в полевых условиях, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

Речь идет о вакцине ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом совместно с индийским Институтом сыворотки крови, и mRNA-1469 компании Moderna. На этой неделе независимая консультативная группа ВОЗ по приоритизации вакцин-кандидатов рекомендовала оба препарата для дальнейшей клинической оценки на основании имеющихся доклинических и ранних клинических данных.

«Готовность этих вакцин к переходу в стадию клинических испытаний является свидетельством силы науки и международного партнерства. Я благодарю ученых, медицинских работников и партнеров в ДРК и по всему миру, которые помогли достичь этого этапа, и особенно участников исследования», - цитирует Служба новостей ООН генерального директора ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ходе испытаний в рамках единого протокола будут одновременно оцениваться несколько вакцин-кандидатов. Ученые задействуют стратегию «кольцевой вакцинации», при которой в исследование включаются люди, контактировавшие с пациентами с подтвержденной болезнью, вызванной вирусом Бундибуджио.

Подчеркивается, что этот подход основан на опыте, полученном ВОЗ и ее партнерами во время эпидемии Эболы в Западной Африке десять лет назад. Проведенное тогда в Гвинее исследование подтвердило эффективность действия вакцины Ervebo. Именно Ervebo стала первой вакциной, испытания которой в рамках нынешнего исследования направлены на оценку эффективности ее действия против вируса Бундибуджио.

Отмечается, что параллельно проходят испытания потенциальных методов лечения. Одно из исследований, поддерживаемых ВОЗ, оценивает, способны ли моноклональное антитело MBP134, противовирусный препарат ремдесивир или их комбинация повысить выживаемость пациентов с заболеванием, вызванным вирусом Бундибуджио. Кроме того, в ближайшее время в исследование будет включен препарат мафтивимаб - для оценки его потенциала в качестве терапии. Также проводится отдельное исследование постконтактной профилактики с использованием препарата обелдевисир.

Первые результаты исследований методов лечения ожидаются в ближайшие месяцы, тогда как итоги испытаний вакцин будут подведены в начале 2027 года.

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