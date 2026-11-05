Шарль Леклер впервые стал отцом - ФОТО
Пилот команды Ferrari Шарль Леклер впервые стал отцом - у спортсмена и его супруги Александры родилась дочь, которую назвали Бьянкой.
О радостном событии пара сообщила в совместной публикации в Instagram. Молодые родители поделились фотографией ножек новорожденной и указали ее имя и дату рождения - 3 ноября 2026 года.
Шарль Леклер и Александра поженились 28 февраля 2026 года в Монако - о беременности супруги пара объявила в августе.
Как сообщают европейские СМИ, гонщик присутствовал при рождении дочери.
Читайте по теме:
Шарль Леклер объявил о помолвке с моделью - ФОТО
Шарль Леклер и Александра Сен-Мле сыграли свадьбу в Монако - ВИДЕО
434