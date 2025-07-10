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Сотрудник ANAMA попал в ДТП в Физули

First News Media23:20 - 10 / 07 / 2025
Сотрудник ANAMA попал в ДТП в Физули

В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали два человека.

Как сообщает Report, автомобиль марки "ВАЗ" 2106 под управлением Фамиля Адиль оглу Балашова упал в оросительный канал у обочины дороги.

В результате ДТП водитель Ф.Балашов, являющийся сотрудником Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA), и пассажир автомобиля Айсель Сафарова получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в Физулинскую Центральную районную больницу.

На место происшествия были привлечены спасатели Физулинской районной пожарной части МЧС.

По факту ведется расследование.

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